В Гонконгу на антиурядову акцію вийшли десятки тисяч людей

На антиурядовій акції у Гонконгу демонстранти продовжують вимагати від влади скасування законопроекту про екстрадицію громадян до Китаю, а також виступають проти насильства з боку поліції на минулих демонстраціях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, десятки тисяч людей вийшли у неділю, 21 липня, на антиурядові протести на вулиці в Гонконгу.

Влада заблокувала центр міста, правопорядок забезпечують близько 5 тисяч правоохоронців. Поліція також скоротила маршрут демонстрації, пославшись на сутички, які відбулись на минулих акціях протесту.

Однак, демонстранти пройшли маршем від парку Вікторії у торговому районі до сусіднього району Ван Чай. Після цього натовп зібрався біля міського парламенту та штабу поліції.

Протестувальники також наполягають на створенні незалежної комісії з розслідування дій правоохоронців, зокрема, стрілянини по мітингарях гумовими кулями, використанні перцевого спрею та сльозогінного газу.

Також демонстранти оприлюднили відео, на якому поліцейські б'ють ймовірно неозброєних мітингарів кийками та щитами.

Нагадаємо, 15 липня у Гонконзі у ході антиурядової демонстрації в неділю, 14 липня, відбулися кілька сутичок із поліцією.

Раніше глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію.