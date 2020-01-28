Гонконг обмежить транспортне сполучення з Китаєм через вірус

Уряд Гонконгу частково обмежить транспортне сполучення з материковою частиною Китаю, щоб скоротити поширення нового коронавіруса. Про це заявила глава Гонконгу Керрі Лем, передає BBC.

За її словами, буде в два рази скорочена кількість авіарейсів з Гонконгу на материкову частину Китаю, скоротиться кількість автобусних рейсів через кордон, а також повністю зупинено залізничне сполучення.

Обмеження почнуть діяти з 30 січня.

Нагадаємо, в результаті спалаху нового коронавіруса у Китаї померли вже 106 осіб ще 4515 людина є інфіковані.

У зв'язку з вірусом дев'ять країн заявили про плани евакуювати своїх громадян з Китаю. Зокрема про відповідні плани заявили Німеччина, Марокко, Франція, Японія, Іспанії, США, Канада, Росія та Нідерланди.

Також повідомлялося, що країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється.

Крім цього РБК-Україна писало, що у Шанхаї (Китай) вчені почали розробку мРНК-вакцини від коронавіруса, яку можна виготовити швидше, ніж звичайну. Госпіталь Дунфан при шанхайському університеті Тунцзі і китайська біотехнологічна компанія Stemirna затвердили проект по розробці вакцини.