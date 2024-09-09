Гонгалес улетел в Испанию. Надежды на демократию в Венесуэле угасают, - NYT

Как пишет издание, прошлый год ознаменовался в Венесуэле месяцами репрессий, которые предшествовали спорным выборам президента в июле 2024 года.

По итогам этих выборов, избирательный совет страны назвал победителем гонки действующего президента Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция в свою очередь заявила, что согласно подсчетам 90% голосов, победу одержал их кандидат - Эдмундо Гонсалес.

После того, как прошли голосования, со стороны авторитарного правительства Мадуро последовали жестокие репрессии.

Тем не менее, многие венесуэльцы надеялись, что в результате переговоров администрация, вдохновленная социалистами, сможет уйти в сторону и позволит Гонгалесу, бывшему дипломату с тихим голосом, взять власть в свои руки.

Однако, его решение покинуть страну в субботу, 7 сентября, еще больше сузил эту небольшую возможность. Это произошло в тот момент, когда венесуэльские силы безопасности окружили дипломатическую резиденцию в Каракасе, где с марта укрывались шесть ведущих лидеров оппозиции.

По мнению некоторых аналитиков, Мадуро укрепил свою власть, хотя многие венесуэльцы и правительства по всему миру не признают его заявления о том, что он был переизбран на пост президента на выборах на 28 июля.

Резюмируя NYT пишет, что попытки стран региона, включая Бразилию, Мексику и Колумбию, выступить посредниками в урегулировании конфликта ни к чему не привели, и у оппозиции, которая призывает мировое сообщество сплотиться за ее спиной, похоже, осталось мало вариантов.