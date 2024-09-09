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Гонгалес улетел в Испанию. Надежды на демократию в Венесуэле угасают, - NYT

Фото: протесты в Венесуэле (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 7 сентября, лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес покинул страну из-за угроз своей безопасности и свободы. Данная новость застала Венесуэлу и весь мир врасплох.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, прошлый год ознаменовался в Венесуэле месяцами репрессий, которые предшествовали спорным выборам президента в июле 2024 года.

По итогам этих выборов, избирательный совет страны назвал победителем гонки действующего президента Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция в свою очередь заявила, что согласно подсчетам 90% голосов, победу одержал их кандидат - Эдмундо Гонсалес.

После того, как прошли голосования, со стороны авторитарного правительства Мадуро последовали жестокие репрессии.

Тем не менее, многие венесуэльцы надеялись, что в результате переговоров администрация, вдохновленная социалистами, сможет уйти в сторону и позволит Гонгалесу, бывшему дипломату с тихим голосом, взять власть в свои руки.

Однако, его решение покинуть страну в субботу, 7 сентября, еще больше сузил эту небольшую возможность. Это произошло в тот момент, когда венесуэльские силы безопасности окружили дипломатическую резиденцию в Каракасе, где с марта укрывались шесть ведущих лидеров оппозиции.

По мнению некоторых аналитиков, Мадуро укрепил свою власть, хотя многие венесуэльцы и правительства по всему миру не признают его заявления о том, что он был переизбран на пост президента на выборах на 28 июля.

Резюмируя NYT пишет, что попытки стран региона, включая Бразилию, Мексику и Колумбию, выступить посредниками в урегулировании конфликта ни к чему не привели, и у оппозиции, которая призывает мировое сообщество сплотиться за ее спиной, похоже, осталось мало вариантов.

Напомним, что 8 сентября Европейский союз в лице главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, призвал власти Венесуэлы прекратить репрессии, произвольные аресты, преследование представителей оппозиции и гражданского общества, а также освободить всех политзаключенных.

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Венесуэла