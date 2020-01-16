Гончарук зустрічався з Зеленським щодо премій міністрів

Глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прем'єр-міністр зустрічався з Зеленським стосовно питання зарплат міністрів.

"Прем'єр був у президента, я повернувся сам від президента. Мені надали довідку щодо всіх цих зарплат міністрів, і там немає взагалі ніякої зради. Я сам особисто приймав участь у декількох співбесідах, коли тільки наймали міністрів. І всім їм обіцяли ринкову зарплату від 2 до 5 тисяч доларів. Ось така зарплата і є. Більшої немає ні в кого", - заявив Арахамія.

Він зазначив, що на сайті Кабміну відтепер будуть регулярно публікувати зарплати чиновників.

"Тому ці виплати наприкінці року, в них є оклад 14 тисяч гривень, і вони отримували чотири місяці підряд оклад, а потім цими преміями просто добили - десь 3 тисячі доларів. Це не правда, що отримували по 500 тисяч гривень. Пан Дубілет обіцяв на сайті Кабміну оприлюднювати зарплати щомісяця", - додав парламентар.

Нагадаємо, на сайті Кабінету міністрів щомісяця будуть публікувати інформацію про зарплати міністрів. Міністр Кабміну Дмитро Дубілет зазначив, що тепер завжди буде інформація про те, яку зарплату отримують топ-чиновники в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, Гончарук заявив, що уряд змінив принципи оплати праці і встановив сітку зарплат для топ-чиновників. Встановлюється новий мінімальний розмір посадового окладу - два прожиткові мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн). Розміри посадових окладів затверджуються у гривнях, а не коефіцієнтах, як це було в 2019 році.

Додамо також, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року.