Гончарук вніс у Раду закон про поліпшення митної та податкової політики

Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду законопроект про внесення змін у сфері державної митної та податкової політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Проект закону був переданий до парламенту 28 жовтня. Ініціатор законопроекту №2318 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики" прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

На даний момент текст на сайті ВР немає тексту законопроекту. Повідомляється, що він переданий на розгляд керівництву парламенту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді не можуть до кінця розібратися з податковими законопроектами №1210 та №1210-1, якими передбачено внесення змін у Податковий кодекс. У профільному комітету ВР повідомили, що законопроекти зачіпають дуже широке коло питань і в такому вигляді можуть лише нашкодити українській економіці.

Також повідомлялося, що Рада внесла зміни до Митного кодексу для боротьби з контрафактними товарами. 17 жовтня в другому читанні був прийнятий законопроект №1230 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України".