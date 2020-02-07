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Гончарук роз'яснив, чи зможуть українці отримувати субсидії після продажу землі

Новини » Політика     07.02.2020 - 11:46
Гончарук роз'яснив, чи зможуть українці отримувати субсидії після продажу землі
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Виплата субсидій буде залежати від суми, полеченной за пай

Українцям, які після відкриття ринку землі зможуть продати свою ділянку за значну суму, не будуть виплачуватися субсидія з боку держави. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, виплата субсидій є гарантованим правом людей і буде залежати від суми, яку громадяни отримають за пай.

"В різних ситуаціях продаж земельної ділянки може привести до виникнення у людини різного доходу. Якщо раптом продажу земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну суму, наприклад, десятки тисяч доларів, то очевидно, що певний період часу вона не буде потребувати підтримки держави", - зазначив Гончарук.

Також прем'єр зазначив, що в разі, якщо громадяни будуть нездатні оплачувати комунальні послуги, їм буде нараховуватися субсидія.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила розгляд законопроекту про ринок землі. За вчора парламентарії розглянули менше 200 правок з понад 4 тисяч до законопроекту. У фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" звернувся до нардепів з питанням можливості проголосувати законопроект "Про обіг землі" у другому читанні за два дні.

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Новини України субсідіїРынок землипродажа землиОлексій Гончарук
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