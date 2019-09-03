Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями після запуску реформи

Земельна реформа передбачатиме можливість придбання іноземцями земель сільськогосподарського призначення. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свободи слова".

Він уточнив, що купівля земель іноземцями можлива за умови реєстрації юридичної особи в Україні і сплати податків у бюджет держави.

"Нам потрібно дозволити операції з землею для всіх, хто має можливість її зараз обробляти, в тому числі для іноземних громадян, але за умови, що вони реєструють юридична особа тут, на Україні, і тут платять податки", - сказав Гончарук.

За його словами, для українських фермерів планується створити певні преференції, в тому числі компенсації відсоткової ставки за кредитами.

"Ми плануємо, щоб українець був потенційно на більш вигідних умовах, ніж його іноземний конкурент", - сказав Гончарук, додавши, що доступ до земельного ринку будуть мати як фізичні особи, так і компанії.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав терміни запуску земельної реформи. Він анонсував початок земельної реформи менше ніж за рік - улітку 2020 року.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до кінця року буде проведена земельна реформа, щоб у 2020 році запрацював повноцінний ринок землі.