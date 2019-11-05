Гончарук розповів, як Україна зменшуватиме держборг

Для поступового зменшення боргу Україна буде з року в рік зменшувати суму, яку запозичуватиме у Міжнародного валютного фонду. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна постійно консультується з МВФ про те, щоб не нарощувати борги і зменшувати дефіцит бюджету.

"Україна - це суверенна країна, тому ми не зобов'язані погоджувати цей проект ні з ким іншим. Єдине, про що ми постійно консультуємося з МВФ - це про те, щоб не продовжувати нарощувати борги. Фактично, їх цікавить реалістичність бюджету. Це щоб ми нікого не обманювали і не закладали туди якісь фантастичні цифри. Друге: щоб не збільшувався дефіцит державного бюджету. Тому з року в рік ми будемо зменшувати суму, що ми маємо запозичувати. Це зв'язок бюджетного процесу з МВФ реально", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін очікує зростання економіки України в наступному році на рівні 2018-2019 років. У 2018 році зростання було 3,3%, у 2019 році очікується 3,5%, у 2020 році - 3,7%.

Також РБК-Україна писало, що в проекті бюджету-2020 закладається підвищення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 550 гривень.