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Гончарук розповів, що консультується з Зеленським по кадровим призначенням

Новини » Політика    02.09.2019 - 23:40
Гончарук розповів, що консультується з Зеленським по кадровим призначенням
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр заявив, що враховує "підказки" президента

Глава уряду Олексій Гончарук заявив, що консультується з президентом Володимиром Зеленським з питань кадрових призначень. Про це він сказав в ефірі "Свободи слова".

Гончарук зазначив, що йому "ніхто не заважав" формувати уряд, однак з при формуванні кадрової політики він консультується з президентом.

"Досі мені ніхто не заважав формувати уряд. В мене немає жодних підстав вважати, що далі практика зміниться. Якщо є міністр, він сам має підібрати собі команду. Мені довірили можливість керувати урядом. Я здебільшого самостійно формую кадрову політику. Звичайно, я консультуюсь з президентом. Звичайно, ми звіряємо ті чи інші бачення. Він підказує, і ми радимось", - заявив Гончарук

При цьому прем'єр розповів, що його погляди на кадрові призначення часто не сходяться із поглядами Зеленського, однак вони знаходять спільні рішення.

"Президент достатньо розумна людина, щоб дослухатись думки тих людей, яким він довіряє. В мене неодноразово була ситуація, коли президент зі мною спочатку мав різні погляди, а потім ми зним знаходили спільні погляди внаслідок дискусії. Він чує. Він здатний сприймати аргументи", - додав Гончарук.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за склад нового Кабінету міністрів. Таке рішення парламентарії прийняли в ході першого засідання 29 серпня.

РБК-Україна писало, що Айварас Абромавічус прокоментував призначення гендиректором "Укроборонпрому" поза конкурсом.

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Новини України кадровая политикаОлексій Гончарук
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