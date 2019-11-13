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Гончарук прокоментував імплементацію Бундестагом газової директиви ЄС

Новини » Політика     13.11.2019 - 23:47
Гончарук прокоментував імплементацію Бундестагом газової директиви ЄС
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Глава українського уряду привітав рішення Бундестагу

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що український уряд вітає імплементацію Бундестагом газової директиви Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гончарука.

За його словами, Україна очікує, що енергетичний регулятор Німеччини також діятиме у строгій відповідності до директиви.

"Уряд України вітає імплементацію Бундестагом Газової директиви ЄС 1:1. Ми очікуємо, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини також діятиме у строгій відповідності до директиви. Цю позицію також підтримала Європейська комісія", - заявив Гончарук.

Гончарук прокоментував імплементацію Бундестагом газової директиви ЄС

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, Бундестаг прийняв законопроект про внесення змін до законодавства для реалізації оновленої газової директиви Європейського союзу. Згідно газовій директиві, правила, що діють на території Євросоюзу, будуть поширюватися на газопроводи не входять в об'єднання країн, якщо проходять через територію країн-членів ЄС.

Раніше Україна закликала Європарламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви Європейського союзу.

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