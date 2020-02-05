Гончарук пообіцяв, що зарплати міністрів прив’яжуть до середньої по Україні

Розмір зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців в Україні уряд прив’яже до середньої зарплати по країні. Про це під час наради в Офісі президента заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

За його словами, зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат.

"Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій - максимальна премія буде не більше ніж один оклад", - сказав прем’єр.

Гончарук наголосив, що інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною, її публікуватимуть щомісяця.

Також уряд попросив наглядову раду НАК "Нафтогаз України" утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

"Зараз ми проводимо необхідні консультації з наглядовою радою і очікуємо, що в найближчі тижні знайдемо рішення", - повідомив Олексій Гончарук.

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення уряду обмежити зарплати чиновників.

"Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ініціював перегляд зарплат топ-менеджерів державних компаній.

Зазначимо, на зустрічі президента Володимира Зеленським з Гончаруком після скандалу з заявою про відставку прем'єру доручили врегулювати ситуацію з преміями в "Нафтогазі". Зеленський підкреслив, що якщо не вдасться врегулювати ситуацію з преміями, за справу візьмуться юристи.