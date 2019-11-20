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Гончарук показав, як буде працювати онлайн-моніторинг виконання Угоди про асоціацією

Новини » Політика     20.11.2019 - 14:58
Гончарук показав, як буде працювати онлайн-моніторинг виконання Угоди про асоціацією
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук представив онлайн-систему "Пульс угоди"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук представив онлайн систему “Пульс угоди”, за допомогою якої можна в режимі реального часу моніторити виконання Угоди про асоціацію між Україної та Європейським союзом. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Уряд відкрив Пульс угоди - онлайн-систему моніторингу реалізації заходів виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Те, що не могли зробити до цього за попередні 2 роки”, - наголосив прем'єр.

За його словами, інформаційну систему моніторингу виконання Угоди про асоціацію було розроблено ще три роки тому, але запустили її тільки зараз.

“Пульс угоди дозволяє відслідковувати прогрес виконання плану заходів в режимі реального часу та демонструє, від кого в конкретний момент залежить виконання кожного завдання. У ній чітко окреслені конкретні завдання у 24-х сферах суспільного життя, які охоплює Угода про асоціацію. Для нас важливо бути максимально відкритими перед громадянами, бізнесом та іноземними партнерами”, - підкреслив голова уряду.

Гончарук показав, як буде працювати онлайн-моніторинг виконання Угоди про асоціацією

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