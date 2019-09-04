Гончарук очікує від СБУ ліквідацію управління по боротьбі з економічною злочинністю

Служба безпеки України повинна ліквідувати управління по боротьбі з економічною злочинністю (УБЕЗ). Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією в Києві, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Гончарук очікує, що СБУ слідом за Міністерством внутрішніх справ ліквідує цей департамент.

"УБЕЗ вже пішло в минуле. Це ще не завершений процес, але це вже перші сильні кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи повинні змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки України зробить так само, як мінімум - на рівні тих практик, які існують зараз", - заявив він.

Нагадаємо, вчора глава МВС Арсен Аваков заявив про ліквідацію економічного департаменту Національної поліції. За його словами, в Україні повинен бути єдиний профільний орган по боротьбі з економічними злочинами.

РБК-Україна писало, президент України Володимир Зеленський попросив Верховну раду нового скликання вивести Національну гвардію з системи Міністерства внутрішніх справ і передати її президенту.