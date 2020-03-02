Гончарук про відставку: я не писав жодних заяв

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук ще не писав заяву про відставку. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я жодних заяв на цю хвилину не писав. Очевидно, що у нас будуть консультації з президентом та парламентом. Станом на сьогодні більше нічого коментувати не хочу", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. У парламентському порядку денному є, в тому числі, кадрові питання уряду, а також звіти силовиків.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського.

Водночас інші ЗМІ відзначають, що причиною ймовірної відставки Гончарука є зміна топ-менеджменту енергетичної компанії "Центренерго", якою раніше управляли люди, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Рішення про зміну менеджменту підприємств було прийнято, щоб прискорити підготовку державної компанії до приватизації.