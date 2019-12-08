Гончарук про нову програму з МВФ: економіка зростатиме швидше

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдяки новій програмі України з Міжнародним валютним фондом українська економіка зростатиме швидше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гончарука.

Він відзначив, що фактично, це спільна програма, в якій декларуються плани та наміри, за якими країна буде жити в найближчий період часу.

"Підтримка з боку таких великих системних інституцій - маркер довіри до країни. А отже для нас будуть дешевші ресурси - для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, вищі зарплати", - наголосив Гончарук.

Він додав, що за всіма платежами, які уряд має здійснити, країна впорається.

Нагадаємо, ввечері 7 грудня президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва домовилися про нову програму співпраці. Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ.

Раніше Гончарук заявляв, що між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ) не існує дедлайнів по досягненню домовленості щодо нової програми МВФ.