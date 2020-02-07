Гончарук: програма дешевих кредитів та нові платіжки за газ результат “командної роботи”

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Гончарука, вперше в історії України парламент, уряд та президент працюють єдиною командою

Завдяки командній роботі парламенту, уряду та президента вдалося у рекордно короткі терміни знизити платіжки, запустити програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого бізнесу й підготуватися до реалізації закону про землю. Про це заявив 7 лютого прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

"Вперше в історії України парламент, уряд і президент працюють єдиною командою. Усі ці важливі, круті речі, які ми зараз з вами робимо, вдаються, бо ми єдині. Ми знизили платіжку цієї зими. Ви прийняли закон про анбандлінг “Нафтогазу”: це дозволило нам завершити перемовини з європейцями і росіянами і призвело до того, що ціна на газ абсолютно нижча, ніж могла би бути. Ви прийняли закон, який дозволив нам створити програму доступного кредитування “5 -7 -9%”. Це вже дозволяє багатьом людям отримати доступний ресурс для початку своєї підприємницької справи", - заявив прем'єр-міністр.

Гончарук також прокоментував закон про землю, що нині знаходиться на розгляді Верховної Ради, та висловив готовність уряду зробити все необхідне для його якісної реалізації. Зокрема, він повідомив про впровадження урядом інновацій у роботі державного земельного кадастру.

"Зараз ви перейшли до важливого, можливо, найважливішого з початку роботи парламенту закону – про ринок землі. Це означає, що Україна посилає усьому світу сигнал, що ми готові працювати за цивілізованими правилами. Ми зробимо все, щоб той закон, який ви приймете, був реалізований у найкращий спосіб. З 1 лютого в земельному кадастрі запрацювала система автоматичного аналізу документів. Алгоритм аналізує, відповідають чи не відповідають документи процедурі. Це не дозволить чиновникам втручатися в процес", - додав Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що зараз у парламенті багато розбіжностей щодо закону про ринок землі і триває дискусія. Утім це не має стати причиною конфліктів, адже усі - уряд, депутати, президент - виконують одне завдання та працюють в інтересах України.

"Звичайно, про деталі можете дискутувати. Ми із захопленням спостерігаємо за тим, як розвивається дискусія в парламенті. Але я хочу донести один меседж - поки ми скоординовані, поки ми єдині, у нас все вийде", - резюмував Гончарук.

Як писало РБК-Україна, раніше Гончарук роз'яснив, чи зможуть українці отримувати субсидії після продажу землі. За його словами, виплата субсидій є гарантованим правом людей і буде залежати від суми, яку громадяни отримають за пай.