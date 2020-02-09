Гончарук назвав кандидата на посаду міністра окупованих територій

Посада міністра окупованих територій була запропонована представнику України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексію Резнікову. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в програмі "Факти тижня" на телеканалі ICTV, передає РБК-Україна.

За словами глави уряду, після розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій, новостворене відомство може очолити Резніков. Гончарук додав, що найближчим часом може внести в парламент подання на його призначення.

"Також ми прийняли рішення про розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій. Буде окреме міністерство. Ми запропонували цю позицію відомому юристу Резнікову. Я не виключаю, що вже найближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій шляхом розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій. В уряді вважають, що нове міністерство дозволить ефективніше працювати над питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях та з переміщеними особами.

Крім того, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі триває процес посилення українського Кабміну. Глава держави додав, що в уряд продовжують підбирати нові кадри для посилення кількох напрямків.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський зустрівся з представниками Кабміну і фракції "Слуга народу". На зустрічі учасники відзвітували про виконання завдань, раніше поставлених президентом.