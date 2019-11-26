Гончарук: Кабмін завтра погасить борги по зарплаті медикам і вчителям

Кабінет міністрів України завтра, 27 листопада, ухвалить рішення, яким погасять борги по зарплаті медикам та вчителям. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає урядовий портал.

За його словами, завтра уряд перерозподілить 171,1 млн гривень на зарплати для вчителів.

"...і направить ще додатково 326 млн гривень на дофінансування медичної субвенції, зокрема, на зарплати лікарям", - підкреслив Гончарук.

Також повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я змінює механізм виплати медичної субвенції на контрактування, тобто обсяг виділених коштів буде залежати від кількості наданих медичних послуг людям. Таким чином, передбачається, що з 2020 року не буде затримок з зарплатами для лікарів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагав зібрати Кабінет міністрів через борги по виплаті зарплат лікарям і вчителям. Він також висловив упевненість, що в найближчі два дні уряд погасить заборгованість.

До цього президент вимагав зібрати Кабмін через борги на заводах "Укроборонпрому".