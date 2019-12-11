Гончарук: про домовленість щодо транзиту газу говорити передчасно

На сьогоднішній день у питанні транзиту газу передчасно говорити про домовленості. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, переговори про транзит газу тривають, і українська сторона наполягає на достроковому контракті з достатніми обсягами, щоб гарантувати енергетичну безпеку України і Східної Європи

"Європейські партнери розділяють нашу позицію. З цієї спільною позицією ми неодноразово виходили до російських колег. І на сьогодні шукаємо розуміння. Аргументи сильні з обох сторін, я думаю, що в підсумку ми вийдемо на якусь домовленість. Звичайно, питання, якою буде конкретно це домовленість, про це говорити зараз передчасно. Тому що це питання зближення позицій", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія планує продовжити газові переговори з Україною в найближчі дні.

До цього Гончарук не виключив нову "газову війну" з Росією у ході переговорів про подальше транзит.