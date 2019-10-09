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Гончарук анонсував засідання Кабміну у суботу

Новини » Політика    09.10.2019 - 14:27
Гончарук анонсував засідання Кабміну у суботу
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

На засіданні обговорять держбюджет 2020

Прем'єр Олексій Гончарук анонсував засідання Кабінету міністрів у суботу, 12 жовтня, щоб остаточно прийняти зміни до держбюджету. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Гончарук повідомив, що залишається проблемою виплата зарплати шахтарям.

"Є великою проблемою виплата зарплати шахтарям. Ми сьогодні на уряді домовились про останні бюрократичні підготування. І на суботу ми також плануємо ще одне засідання уряду для того, щоб остаточно затвердити рішення про зміни до державного бюджету, які дозволять розрахуватись з шахтарями по зарплатах", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проект державного бюджету на 2020 рік.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Глава держави призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

РБК-Україна писало, що у фракції "Слуга народу" сподіваються ухвалити державний бюджет на 2020 рік в грудні. Державний бюджет на 2020 рік буде ухвалений Верховною радою не пізніше 1 грудня 2019 року. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду проекту закону про держбюджет-2020.

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