Гончарук: 2019-2021 роки є піковими з точки зору погашення зовнішніх зобов'язань

З точки зору погашення зовнішніх зобов'язань, 2019, 2020, 2021 роки є піковими. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час подання підготовленого до другого читання законопроекту про бюджет-2020.

За словами прем'єра, чітке виконання зобов'язань створює довіру до країни.

"Країна перебуває у складному фінансовому стані. Зараз енергетична система зношена, як і залізниця. Все це вимагає великих грошей. 2019, 2020, 2021 роки це пікові роки з точки зору погашення зовнішніх зобов'язань. Чітке виконання зобов'язань створює довіру до країни", - сказав він.

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс в порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів - з 113,956 млрд до 115,511 млрд доларів.

За даними НБУ, борг в секторі загального державного управління зріс на 1,470 млрд доларів з 41,144 млрд доларів до 42,614 млрд доларів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України представляє підготовлений до другого читання законопроект про бюджет-2020.