Гончаренко та Южаніна вимагають скасування скандального проекту Гетманцева "про податковий терор"

У п'ятницю, 17 січня, у парламенті було зареєстровано пос постанову про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні і в цілому законопроекту №1210, більш відомого як "законопроект про податковий терор". Автори законопроекту - Олексій Гончаренко, Ніна Южаніна та Софія Федина - обґрунтовують його порушенням в процедурі прийняття законопроекту, повідомляє РБК-Україна.

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, парламент ухвалив законопроект №1210, яким передбачено серйозне посилення податкового режиму в Україні.

Найбільш активним при розгляді законопроекту був депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який наполягав на голосуванні майже всіх правок свого авторства.

Також Гончаренко зазначав, що у нардепів не було часу достатньо ознайомитися з текстом поправок до законопроекту.

У прийнятій версії законопроекту різко (по багатьом позиціям – в 4 рази) підвищені податкові штрафи для бізнесу. Серйозно розширюються права податкових інспекторів і одночасно знижується їх відповідальність за незаконно нараховані податкові платежі та штрафи.

Податківці отримають право "коригувати" фінансовий результат підприємства для підвищення податкових платежів, збільшувати податкові платежі експортерів – за рахунок т. н. "правила ділової мети", що може істотно вдарити по українському експорту, в т. ч. в країни Євросоюзу.

Законопроект може різко вдарити по ІТ-сектору, оскільки вводиться норма про донарахування 18% податку з прибутку ІТ-компаній за кордоном.

Постраждають і багато підприємств східної України – т. к. різко підвищується рента на видобуток залізної руди і газу. Що може створити серйозні проблеми для всього металургійного сектора країни, зробити українську металургійну продукцію неконкурентоспроможною порівняно з російської та іншої іноземної металопродукцією.

В цілому, за підрахунками економістів, законопроект №1210 може коштувати Україні близько 1% ВВП країни, тобто приблизно 36-37 млрд. грн.

Категорично проти цього законопроекту раніше виступали й усі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України – в т. ч. Європейська Бізнес-Асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.