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У Гомелі розвантажився літак Іл-76 армії РФ: міг доставити ракети для комплексів С-400

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Мінськ, Вівторок 09 серпня 2022 00:42
У Гомелі розвантажився літак Іл-76 армії РФ: міг доставити ракети для комплексів С-400 Фото: Іл-76 армії РФ міг доставити в Білорусь ракети для комплексів з-400 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На білоруський аеродром Гомель прибув російський транспортний літак Іл-76, який міг доставити ракети для зенітних комплексів С-300/400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Літак Іл-76 ВКС РФ з реєстраційним номером RA-78842 прибув в аеропорт "Гомель" сьогодні в районі 15:30 і полетів в районі 18:05.

Повідомляється, що це вже третій Іл-76 ВКС РФ, який прилетів до Гомеля за останні три дні. Після прильоту літака, на виїзді з міста по трасі М5 в напрямку перетину трас М5 і М8 було помічено рух двох тралів, кожен з яких перевозив по чотири ракети, імовірно під ЗРК С-300/С-400.

Примітно, що маршрут руху тралів повторює той, що був 5 серпня, коли Іл-76 ВКС РФ вже привозив партію ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель. Імовірно, трали могли транспортувати ракети на аеродром в Зябрівці, який контролюється силами ЗС РФ.

Як повідомлялося, ворог почав бити по наземних цілях зенітними ракетами з комплексу С-300, основне призначене для якого - знищення повітряних цілей.

Зокрема, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю - ракети комплексу С-300. Саме тому обстріл приносить місту найсильніші руйнування.

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