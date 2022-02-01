Голубана арештували у справі про масові заворушення в Україні

За рішенням суду Голубана арештували.

Слідство підозрює Голубана в тому, що він та ще одна особа організували проведення масових заворушень у Києві та ще низці міст України. Заворушення мали відбутися під час акцій протесту. Організатори планували зібрати 3500 людей для "масовки" та ще 1200 людей для участі у сутичках з силовиками.

Наразі правоохоронці з'ясовують, хто виступав організатором цих спланованих заворушень. Не виключають зв'язок з Росією.

Хто такий Голубан

Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в "Альфі". 2014 року пішов у батальйон "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.

У 2017 році щодо Голубана завели кримінальну справу за підозрою в державній зраді. Слідство перевіряло інформацію про те, що на початку війни на Донбасі він воював на боці терористів. Після цього Голубана звільнили з МВС. Проте провину полковника так і не довели.