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Председательство Венгрии в Совете ЕС "уже нанесло много вреда", - МИД Германии

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел (МИД) Германии упрекнуло Венгрию во вреде из-за ее председательства в Совете Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как напоминает издание, Будапешт взял на себя председательство еще 1 июля. После этого глава венгерского правительства Виктор Орбан разжег споры внутри ЕС своими поездками в Россию, а также Китай, несмотря на то, что не получал на это поддержки со стороны коллег в блоке. Также вчера премьер-министр встретился с кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом. 

"Мы должны увидеть, как продолжится председательство Венгрии в Совете ЕС... Идет 12-й день, и это уже нанесло много вреда", - заявил представитель немецкого министерства отвечая на вопрос о том, как Берлин реагирует на недавние визиты Орбана. 

"Мирная миссия" Орбана

Как и упоминалось выше, недавно Орбан совершил турне, которое возмутило многих его партнеров в ЕС, в том числе и Украину. 

После визита в Киев, глава венгерского правительства отправился в Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Позже он также посетил Китай и переговорил с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Орбан не понимает природы конфликта между Россией и Украиной, в связи с чем не может выступать в качестве посредника.

Подробнее о визите Орбана в Москву, его целях и реакции европейских политиков читайте в материале РБК-Украина.

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ВенгрияВиктор Орбан