ua ru
Вс, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Председательство России в Совбезе ООН уместно для первоапрельского Дня дураков, - Боррель

Новина українською →
Воскресенье 02 апреля 2023 01:15
Председательство России в Совбезе ООН уместно для первоапрельского Дня дураков, - Боррель Фото: Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Европейский Союз будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны РФ во время ее председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Сегодняшнее председательство России в Совбезе ООН уместно для первоапрельского Дня дураков", - указал политик.

Боррель отметил, что, несмотря на то, что РФ является постоянным членом Совета безопасности, она все время нарушает саму суть правовых рамок Организации Объединенных Наций.

"ЕС будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны России во время ее председательства", - добавил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что странам-участникам Совбеза ООН необходимо обеспечить условия, при которых РФ не сможет злоупотреблять своим председательством.

Более подробно о том, почему Россия все же начала председательствовать в Совбезе ООН, несмотря на войну против Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Жозеп Боррель Евросоюз
NEWS
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций