Председательство России в Совбезе ООН уместно для первоапрельского Дня дураков, - Боррель

Европейский Союз будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны РФ во время ее председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Сегодняшнее председательство России в Совбезе ООН уместно для первоапрельского Дня дураков", - указал политик.

Боррель отметил, что, несмотря на то, что РФ является постоянным членом Совета безопасности, она все время нарушает саму суть правовых рамок Организации Объединенных Наций.

"ЕС будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны России во время ее председательства", - добавил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.