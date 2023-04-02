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Головування Росії у Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів, - Боррель

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Неділя 02 квітня 2023 01:15
Головування Росії у Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів, - Боррель Фото: Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Європейський Союз протистоятиме будь-яким зловживанням з боку РФ під час її головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Сьогоднішнє головування Росії в Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів", - вказав політик.

Боррель зазначив, що попри те, що РФ є постійним членом Ради безпеки, вона весь час порушує саму суть правових рамок Організації Об'єднаних Націй.

"ЄС протистоятиме будь-яким зловживанням з боку Росії під час її головування", - додав високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що країнам-учасницям Радбезу ООН необхідно забезпечити умови, за яких РФ не зможе зловживати своїм головуванням.

Більш детально про те, чому Росія все ж таки почала головувати в Радбезі ООН, незважаючи на війну проти України, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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