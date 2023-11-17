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Главу ВВК задержали на Буковине, он требовал взятку у раненого военного (фото)

Архивное фото: Председателя ВЛК задержали на Буковине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Председатель военно-врачебной комиссии на Буковине требовал взятку у раненого военного для оформления инвалидности. Правоохранители его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Требовал взятку от военнослужащего ВСУ за получение группы инвалидности: на Буковине полиция задержала председателя ВВК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские разоблачили во взяточничестве заместителя генерального директора больницы - председателя военно-врачебной комиссии.

Сколько денег требовал глава ВВК

Полиция пишет, что к нему за консультацией относительно документов для получения группы инвалидности обратился военный ВСУ, который получил ранения в зоне боевых действий.

Фото: Задержание (t.me/UA_National_Police)

Чиновник пообещал посодействовать в получении положительного заключения МСЭК за 500 долларов. Фигуранта задержали во время получения неправомерной выгоды. Ему избрана мера пресечения.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.

РБК-Украина ранее рассказывало, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

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