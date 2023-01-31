Главу Харьковского окружного админсуда арестовали на 5 лет за взятку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"31 января коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым признана виновной в предоставлении неправомерной выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, глава Харьковского окружного административного суда", - говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет об Ольге Панченко. Следствием было установлено, что подозреваемая оказывала давление на судью окружного суда. Она также пыталась подкупить за принятие решения в пользу третьих лиц в деле земельного вопроса.

Правоохранители задержали Панченко 21 сентября 2020 после передачи взятки.