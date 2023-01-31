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Организовали начальники. На Житомирской таможне разоблачили масштабную коррупционную схему

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Житомир, Вторник 31 января 2023 12:28
Организовали начальники. На Житомирской таможне разоблачили масштабную коррупционную схему Фото: СБУ разоблачила руководство Житомирской таможни на коррупционных схемах (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабную коррупционную схему разоблачили на таможне в Житомирской области. Она нанесла ущерб бюджету на 20 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Схему организовали руководители одного из таможенных постов. Они "помогали" ввозить автомобили скорой помощи без уплаты пошлин.

По данным следствия, осенью 2020 года столичная компания переправила в Украину 26 "скорых" и оформила их хранение в режиме "таможенный склад". То есть, автомобили могли храниться в таможенных логистических центрах без уплаты налогов в течение года. После этого машины нужно растаможить или вывезти из Украины.

Однако таможенники за деньги помогли компании сделать фиктивный реэкспорт, то есть "повторный заезд" через границу.

"За это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по "минимальной" ставке. Для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники "не замечали" это несоответствие с реальной суммой", - говорится в сообщении. .

Руководителей таможни разоблачили, а суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Изъятые 20 карет скорой помощи с оборудованием передали на нужды ВСУ.

Фото: СБУ разоблачила руководство Житомирской таможни на коррупционных схемах (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ разоблачила коррупционную схему с хищением средств на экспорте украинского зерна.

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