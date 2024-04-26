Главу Броварской РГА уволят после ДТП с пострадавшими

Главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко уволят после сегодняшнего ДТП, в результате которого пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.
Чиновник назвал такой шаг единственно правильным после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. Речь идет о трех взрослых и одном ребенке. Кравченко уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего, медицинская.
"Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию", - написав глава Киевской области.
Также он пообещал, что эта ситуация будет держаться на личном контроле.
Владимир Майбоженко с 2006 по 2010 годы занимал должность главы Киевского облсовета.
В 2015 году был избран первым заместителем Киевского областного совета и занимал этот пост до 2019 года.
На должность главы Броварской РГА его назначили в ноябре 2022 года.
Ранее стало известно, что Владимир Майбоженко устроил ДТП в Броварах, в результате которого пострадали люди.
В ходе проверки на состояние алкогольного опьянения стало известно, что водитель был не трезв.
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