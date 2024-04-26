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Главу Броварской РГА уволят после ДТП с пострадавшими

Архивное фото: Владимир Майбоженко (brovary-rda gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко уволят после сегодняшнего ДТП, в результате которого пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

Чиновник назвал такой шаг единственно правильным после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. Речь идет о трех взрослых и одном ребенке. Кравченко уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего, медицинская.

"Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию", - написав глава Киевской области.

Также он пообещал, что эта ситуация будет держаться на личном контроле.

Что известно о чиновнике

Владимир Майбоженко с 2006 по 2010 годы занимал должность главы Киевского облсовета.

В 2015 году был избран первым заместителем Киевского областного совета и занимал этот пост до 2019 года.

На должность главы Броварской РГА его назначили в ноябре 2022 года.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Владимир Майбоженко устроил ДТП в Броварах, в результате которого пострадали люди.

В ходе проверки на состояние алкогольного опьянения стало известно, что водитель был не трезв.

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ДТПКиевская областьБровары