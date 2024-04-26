Голову Броварської РДА звільнять після ДТП із потерпілими

Чиновник назвав такий крок єдино правильним після жахливого інциденту, що стався у Броварах і в результаті якого постраждали 4 особи. Йдеться про трьох дорослих та одну дитину. Кравченко уточнив, що постраждалим надається вся необхідна допомога насамперед медична.

"Подібна поведінка посадової особи неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців - у найкоротші терміни дати належну правову оцінку цій події", - написав голова Київської області.

Також він пообіцяв, що цю ситуацію триматиме на особистому контролі.

Що відомо про чиновника

Володимир Майбоженко з 2006 по 2010 роки обіймав посаду голови Київської облради.

У 2015 році був обраний першим заступником Київської обласної ради та обіймав цю посаду до 2019 року.

На посаду голови Броварської РДА його призначили у листопаді 2022 року.