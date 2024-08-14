Главу Антимонопольного комитета Кириленко подозревают в незаконном обогащении

Правоохранительные органы не указывают имя фигуранта. Однако, по данным источника РБК-Украина, подозрение объявили Павлу Кириленко - действующему главе Антимонопольного комитета Украины и бывшему начальнику Донецкой областной военной администрации.

По версии следствия, в 2020-2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой ОГА, приобрел 21 объект недвижимого имущества и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

НАБУ отмечает, что речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде площадью 688,5 кв. м, здании под Киевом площадью более 220 кв. м, двух гаражных боксах, шести парко-местах, трех нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м и автомобиле ВМW Х3.

При этом разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами чиновника и его супруги составила 56,2 млн гривен.

Кроме того, Кириленко не указал имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Фото: Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении (nabu.gov.ua)