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ВАКС получил новую главу: кто занял кресло

Фото: главой ВАКС назначен судья Вера Михайленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Новой главой Высшего антикоррупционного суда была назначена судья Вера Михайленко. Решение о назначении было принято на заседании во вторник, 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Напомним, что с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич. После этого полномочия главы Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин.

В мае 2022 года главой Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Черненькую.

Фото: главой ВАКС назначен судья Вера Михайленко (hcac.court.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, смогут реагировать на неуважение к суду . Кабинет Министров поддержал соответствующий проект закона.

Напомним, в конце апреля Верховная рада одобрила за основу законопроект №5246 о введении так называемого "суда в смартфоне". Автором закона является президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в Украине предусмотрено поэтапное введение электронного правосудия. ВР приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЭСИТС).

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