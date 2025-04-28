Главой правления НАК "Нафтогаз" стал Сергей Корецкий, - источники

По данным собеседников издания, решение о назначении Корецкого было принято во время сегодняшнего заседания наблюдательного совета "Нафтогаза".

По информации издания, ранее в финал конкурса, кроме Корецкого, вышли и.о. главы НАК Роман Чумак и бывший глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко. По информации издания, Чумак снял свою кандидатуру.

Что известно о Корецком

Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке.

В 2001 году он окончил машиностроительный факультет Луцкого государственного технического университета, а в 2005 году - факультет бизнеса того же университета.

В 2019 году прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

С 1997 по 2018 год работал в группе компаний "Континиум" (Луцк).

С 2013 года занимал должность генерального директора WOG.

В апреле 2019 года основал кофейную компанию полного цикла IDEALIST Coffee Co.

9 ноября 2022 года решением Общего собрания акционеров Сергей Корецкий был назначен директором ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".