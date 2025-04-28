Главой правления НАК "Нафтогаз" стал Сергей Корецкий, - источники

Глава компании "Укрнафта" Сергей Корецкий был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украина". Соответствующее решение принял наблюдательный совет компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседников издания, решение о назначении Корецкого было принято во время сегодняшнего заседания наблюдательного совета "Нафтогаза".
По информации издания, ранее в финал конкурса, кроме Корецкого, вышли и.о. главы НАК Роман Чумак и бывший глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко. По информации издания, Чумак снял свою кандидатуру.
Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке.
В 2001 году он окончил машиностроительный факультет Луцкого государственного технического университета, а в 2005 году - факультет бизнеса того же университета.
В 2019 году прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.
С 1997 по 2018 год работал в группе компаний "Континиум" (Луцк).
С 2013 года занимал должность генерального директора WOG.
В апреле 2019 года основал кофейную компанию полного цикла IDEALIST Coffee Co.
9 ноября 2022 года решением Общего собрания акционеров Сергей Корецкий был назначен директором ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".
Стоит заметить, что ранее главой правления НАК "Нафтогаз" был Алексей Чернышов. В декабре прошлого года Рада назначила его вице-премьером, министром национального единства Украины.
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