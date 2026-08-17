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Антиукраинские вбросы выросли на 250%: ЦПД раскрыл, как Россия раскачивает настроения в Польше

16:25 17.08.2026 Пн
2 мин
Новые манипуляции Кремля направлены на одну из важнейших тем для украинско-польских отношений
aimg Мария Науменко
Антиукраинские вбросы выросли на 250%: ЦПД раскрыл, как Россия раскачивает настроения в Польше Фото: украинцы в Польше (Getty Images)
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Россия резко усилила антиукраинскую кампанию в Польше. Количество такого контента выросло на 250%, а Кремль использует боты и ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, российская пропаганда активизировалась на фоне чувствительной для польского общества темы исторических событий времен Второй мировой войны.

Кремль использует эту тему для распространения антиукраинских сообщений и усиления общественного напряжения. Нужные пропагандистам нарративы дополнительно продвигают с помощью ботов в социальных сетях.

Россия использует фейки и ИИ

В ЦПИ также сообщили об активном распространении в польских соцсетях антиукраинского контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Параллельно возросло количество фейков. В частности, полякам пытались навязать сообщения об "украинской ракете" и утверждении, что "Польша будет содержать ВСУ 10 лет".

Такие сообщения призваны сформировать негативное отношение к Украине и усилить недоверие между украинцами и поляками.

Какова цель Кремля

В Центре противодействия дезинформации отметили, что распространение подобных вбросов должно искусственно увеличить напряжение в украинско-польских отношениях.

Россия стремится ослабить стратегическое партнерство между Украиной и Польшей, используя дезинформационные кампании и манипуляции.

Для этого Кремль одновременно играет на чувствительных исторических вопросах, использует соцсети, боты и новые технологии создания контента.

Напомним, замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава уже готовится к возможному сценарию войны с Россией.

В то же время, польские власти надеются, что такого развития событий удастся избежать.

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