На главной железнодорожной ветке России сгорели электроподстанции

"По предварительной информации, вблизи Красноярска на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики", - рассказали в СтратКоме, добавив, что информация дополнительно уточняется.

Там отметили, что транссибирская магистраль - это главная и важнейшая железнодорожная "артерия" России, соединяющая ее Европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.

Фото: неизвестные, вероятно, сожгли несколько электроподстанций на транссибирской магистрали РФ (t.me/Donbas_Operativniy)