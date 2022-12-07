На главной железнодорожной ветке России сгорели электроподстанции

Вблизи Красноярска на одной из важнейших железнодорожных линий России неизвестные сожгли несколько электроподстанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления Стратегических коммуникаций ВСУ.
"По предварительной информации, вблизи Красноярска на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики", - рассказали в СтратКоме, добавив, что информация дополнительно уточняется.
Там отметили, что транссибирская магистраль - это главная и важнейшая железнодорожная "артерия" России, соединяющая ее Европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.
Фото: неизвестные, вероятно, сожгли несколько электроподстанций на транссибирской магистрали РФ (t.me/Donbas_Operativniy)
Напомним, вчера в России в Брянской области якобы произошла "атака беспилотников" на комбинат "Слава". Дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.
Также на днях сообщалось об атаке беспилотников на стратегические аэродромы РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.