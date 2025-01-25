Главный психиатр ВСУ Друзь планировал купить виллу в Турции за 650 тысяч евро, - источники

По информации источников РБК-Украина, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию. Там он пытался купить трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья.

В Турции живет приемная дочь Друзя, для которой он купил новый гибридный автомобиль "Тойота". Покупку чиновник снял на свой телефон.

Источники отмечают, что для содержания себе Друзь построил вольер за 300 тысяч гривен.

Как стало известно, жена фигуранта Ольга Седова - россиянка, но уже получила украинское гражданство. Ее сын - пасынок Друзя, живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.