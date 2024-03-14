Главный пророссийский политик Франции поддержала Украину

Одна из самых пророссийских политиков Евросоюза, лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, неожиданно поддержала Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.
"Украинской нации мы обязаны выразить наше уважение и нашу поддержку. Напав на Украину, РФ спровоцировала войну на пороге ЕС и самый драматический за последние 20 лет геополитический кризис", - сказала Ле Пен во время выступления в Национальной ассамблее.
Политик также добавила, что война России против Украины "неизбежно закончится переговорами". По ее словам, цель Франции и ее союзников должна заключаться в том, чтобы, "когда придет время, Украина оказалась в наиболее благоприятной ситуации для восстановления своей территориальной целостности".
В то же время Ле Пен и ее партия воздержались от голосования за Соглашение о безопасности, заключенное между Украиной и Францией в феврале этого года.
Марин Ле Пен является одной из самых известных сторонниц укрепления международных отношений России и Франции.
Партия под ее руководством единственная во Франции, которая поддержала точку зрения России против любого вмешательства в сирийский конфликт. Также она неоднократно заявляла о поддержке действий РФ в Украине, одобрительно отзывалась в пользу оккупации Крыма.
В 2022 году Ле Пен осудила вторжение России в Украину, но призвала "занять сбалансированную позицию в отношении Украины и формировать санкции так, чтобы они позволили достичь мира, а не разрушать французскую экономику".
В сентябре прошлого года правоохранители Франции заявили о намерениях судить Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств ЕС. Суд должен начаться осенью 2024 года.
Кроме того, Марин Ле Пен подозревают в связях с Россией. Ряд политиков обратились в прокуратуру Парижа с просьбой открыть в отношении нее новые уголовные дела.
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