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Главный пророссийский политик Франции поддержала Украину

Фото: лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Одна из самых пророссийских политиков Евросоюза, лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, неожиданно поддержала Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

"Украинской нации мы обязаны выразить наше уважение и нашу поддержку. Напав на Украину, РФ спровоцировала войну на пороге ЕС и самый драматический за последние 20 лет геополитический кризис", - сказала Ле Пен во время выступления в Национальной ассамблее.

Политик также добавила, что война России против Украины "неизбежно закончится переговорами". По ее словам, цель Франции и ее союзников должна заключаться в том, чтобы, "когда придет время, Украина оказалась в наиболее благоприятной ситуации для восстановления своей территориальной целостности".

В то же время Ле Пен и ее партия воздержались от голосования за Соглашение о безопасности, заключенное между Украиной и Францией в феврале этого года.

Кто такая Марин Ле Пен

Марин Ле Пен является одной из самых известных сторонниц укрепления международных отношений России и Франции.

Партия под ее руководством единственная во Франции, которая поддержала точку зрения России против любого вмешательства в сирийский конфликт. Также она неоднократно заявляла о поддержке действий РФ в Украине, одобрительно отзывалась в пользу оккупации Крыма.

В 2022 году Ле Пен осудила вторжение России в Украину, но призвала "занять сбалансированную позицию в отношении Украины и формировать санкции так, чтобы они позволили достичь мира, а не разрушать французскую экономику".

В сентябре прошлого года правоохранители Франции заявили о намерениях судить Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств ЕС. Суд должен начаться осенью 2024 года.

Кроме того, Марин Ле Пен подозревают в связях с Россией. Ряд политиков обратились в прокуратуру Парижа с просьбой открыть в отношении нее новые уголовные дела.

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Марин Ле Пен