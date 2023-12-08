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Во Франции определились с датой начала суда над пророссийским политиком Ле Пен

Франция, Пятница 08 декабря 2023 18:02
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Во Франции определились с датой начала суда над пророссийским политиком Ле Пен Архивное фото: Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Пророссийского французского политика Марин Ле Пен начнут судить осенью 2024 года. Ее обвиняют в растрате средств Европейского союза.

Об этом заявила прокуратура Парижа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Franceinfo.

Отмечается, что дело главы группы "Национальное объединение" Марин Ле Пен передано в уголовный суд Парижа. Она и еще 26 человек осенью 2024 года предстанут перед судом за растрату государственных средств по подозрению в незаконном присвоении средств Европейского союза для оплаты помощников депутатов Европарламента.

Суд состоится с 30 сентября 2024 года по 27 ноября 2024 года, и на скамье подсудимых окажутся Марин Ле Пен, ее отец Жан-Мари Ле Пен, а также партия "Национальное объединение" как юридическое лицо.

Прокурор сообщил, что, кроме Ле Пен, обвиняемыми будут партийные деятели середины 2010-х годов, из них 11 человек были избраны депутатами Европарламента по спискам "Национального фронта", еще 12 были их помощниками в парламенте, а также еще четыре человека - сотрудники крайне правой партии.

Отношение Марин Ле Пен к России

Марин Ле Пен является одной из самых известных сторонниц укрепления международных отношений России и Франции.

Партия под руководством Марин Ле Пен является единственной во Франции, которая поддержала точку зрения России против любого вмешательства в сирийский конфликт. Также она неоднократно заявляла о поддержке действий РФ в Украине, одобрительно отзывалась в пользу оккупации Крыма.

В 2022 году она осудила вторжение России в Украину, но призвала "занять сбалансированную позицию в отношении Украины и формировать санкции так, чтобы они позволили достичь мира, а не разрушать французскую экономику".

В апреле этого года она заявила, что если Россия выиграет войну, это будет катастрофой. Но если Украина победит, то это будет означать "начало Третьей мировой войны".

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