Главный конкурент Трампа от республиканцев снялся с выборов в США

По его словам, у его кампании нет четкого пути к президентскому успеху.

"Если бы я мог что-то сделать для благоприятного исхода, больше остановок, больше интервью, я бы сделал это, но я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и жертвовать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", - сказал ДеСантис.

При этом он поддержал бывшего президента Дональда Трампа в президентской гонке.

"Я горжусь тем, что выполнил 100 % своих обещаний и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Мне ясно, что большинство избирателей республиканских праймериз хотят дать Дональду Трампу еще один шанс. ... Хотя у меня были разногласия с Дональдом Трампом, он превосходит нынешнего президента Джо Байдена. Это очевидно", - сказал ДеСантис.

Выборы в США и проблемы с выдвижением Трампа

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. В то же время, кандидатом от республиканцев имеет неплохие шансы стать Дональд Трамп.

28 декабря имя Дональда Трампа изъяли из бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Белоуз отметила, что решение обусловлено 14-й поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправки.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали рассмотрение. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Тем временем Трамп выиграл праймериз в штате Айова. Что это будет означать для нынешней избирательной гонки - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.