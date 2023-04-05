Главным приоритетом помощи Украине в воздухе для США является ПВО, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя главы Комитета начальников штабов ВС США адмирала Кристофера Грейди на форуме по безопасности.

"Я бы сказал, что в первую очередь в воздушной сфере, когда мы думаем о том, как поддержать наших украинских друзей, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона", - подчеркнул Грейди.

По его словам, в США, в частности, обсуждают поддержание возможностей противовоздушной обороны Украины, которые есть сейчас, и применение систем ПВО в ходе возможного контрнаступления.