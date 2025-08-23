RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Главные ошибки при заморозке лисичек, которые разрушат вкус

Фото: Как правильно замораживать лисички (diapason.com.ua)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Август - сезон лисичек. Эти грибы часто украшают наши тарелки летом. Они прекрасно сочетаются в соусах и грибах. Но что делать, если у нас есть избыток, и мы не знаем, как правильно их заморозить?

Как хранить лисички, чтобы их вкус оставался с нами даже вне сезона, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Как заморозить лисички на зиму, чтобы сохранить их вкус?

Летом аромат и вкус лисичек пленяет наши вкусовые рецепторы. Но что делать с лишними грибами? Конечно, их можно заморозить. Однако для этого нужна надлежащая подготовка. Во-первых, помните, что для замораживания нужно выбирать только свежие, неповрежденные грибы с целыми шляпками. Вы можете почистить их небольшой щеточкой. Во-вторых, не замачивайте их в воде. Лучше всего промыть их под проточной водой.

Почему процесс подготовки лисичек к заморозке так важен?

В противном случае они станут горькими после замораживания и потеряют всю свою кулинарную привлекательность. Чтобы предотвратить это, очищенные лисички можно подвергать воздействию высоких температур, то есть предварительно варить или пассеровать.

Продолжительность хранения грибов в морозильной камере также важна. Не храните лисички дольше 8 месяцев.

Чем так полезны лисички?

Лисички - полезные грибы, которые содержат много витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов. Они улучшают зрение, укрепляют иммунитет, помогают бороться с гельминтами и обладают противовоспалительными свойствами.

Также лисички положительно влияют на работу печени и могут быть полезными при лечении гепатита и ожирения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрибыЗдоровьеЗдоровое питание