Главные цвета осени 2025: Андре Тан назвал 4 оттенка, которые будут в тренде

Какие оттенки будут в тренде осенью 2025

Инжирный - роскошь в чистом виде

Этот насыщенный, глубокий оттенок фиолетово-бордового цвета дизайнер называет "100% роскошью". Инжирный - загадочный и изысканный, с тонким намеком на элитарность.

Идеально подходит для верхней одежды - в частности, пальто, а также для total look образов. В таком цвете легко создать эффект "дорого и со вкусом", даже без лишних деталей.

Какие оттенки будут в моде осенью (скриншот)

Персиково-карамельный - мягкий и теплый

Теплый оттенок, балансирующий между светлым персиковым и светло-коричневым, создает атмосферу уюта. Андре Тан рекомендует этот цвет для вязаных вещей: свитеров, кардиганов, трикотажных платьев.

Он вызывает ассоциации с осенними вечерами, горячим какао и пледом. Это не только тренд, но и способ почувствовать себя максимально комфортно в собственной одежде.

Модные цвета на осень 2025 (скриншот)

Темно-коричневый (шоколад) - новая база сезона

Этот оттенок - настоящая альтернатива черному. Глубокий, сдержанный, универсальный. Его можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с другими цветами - от бежевого до синего.

Шоколадные пальто, брюки, платья или аксессуары придают образу глубины и благородства, одновременно оставаясь практичными для ежедневного ношения.

Андре Тан назвал главные цвета осени (скриншот)

Глубокий синий - элегантность в движении

Lions Blue - это насыщенный темно-синий, который, по словам Андре Тана, придает образу глубины и женственности. Он подходит как для офисных образов, так и для вечерних выходов.

Стилисты уже используют этот цвет в жакетах, костюмах, платьях и даже верхней одежде. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть сдержанно, но элегантно и заметно.

Синий цвет в трендах (скриншот)

Андре Тан призывает не бояться играть с оттенками и добавлять в свой гардероб цвета, которые не только трендовые, но и резонируют с вашим внутренним настроением.