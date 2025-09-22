ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

IT Arena 2025 во Львове: чего ожидать от главного технологического события года

Понедельник 22 сентября 2025 15:50
UA EN RU
IT Arena 2025 во Львове: чего ожидать от главного технологического события года Фото: IT Arena 2025 состоится во Львове (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

26-28 сентября стадион "Арена Львов" примет IT Arena 2025 - самое масштабное в Украине событие для IТ-сектора, где сойдутся идеи и технологии. В этом году онj соберет более 6000 участников из почти 40 стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз мероприятия IT Arena 2025.

IT Arena задает тон в отрасли. Здесь представят новые решения, представляют стартапы, обсуждают тренды и формируют будущее. Партнером мероприятия стала компания Favbet Tech.

Нынешняя программа развернется на пяти сценах: Business, Technology, Product, Startup и совершенно новой Defense. Последняя посвящена разработкам военных технологий. Это очень актуально, ведь украинский оборонный сектор сейчас находится в центре мирового внимания.

В рамках мероприятия состоится Startup Competition с призовым фондом в 60 тысяч долларов и инвестиционным фондом, который уже составляет 12 500 000 долларов.

Кроме того, презентуют Made in Ukraine Showcase - экспозицию бизнес-решений от украинских разработчиков. В финальный день посетителей будет ждать полсотни митапов для обмена опытом и знакомств. Спикерами будут министр цифровой трансформации Михаил Федоров, журналист Террелл Дж. Старр, соучредитель The Sandbox Саша Мишо и другие.

Партнер события компания Favbet Tech ознакомит участников со своими ИИ-наработками.

"IT Arena - это место, где украинские компании могут заявить о себе миру. Для нас это партнерство стало логичным шагом в поддержке коммьюнити и развитии экспертизы в сфере искусственного интеллекта", - отмечает CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

В последние два года Favbet Tech активно вовлечена в развитие украинской ІТ-индустрии.

Компания стала соинициатором AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, поддерживает CEO Talks, встречи Diia.City Union, а в этом году выступила официальным партнером Forbes AI Day в Киеве. В 2025 году ее внесли в рейтинг ТОП-50 ІТ-компаний Украины по версии DOU.

Читайте РБК-Украина в Google News
IT Львов
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"