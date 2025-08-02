Главная ошибка при использовании кондиционера, которую допускают 9 из 10 людей

В летнюю жару кондиционер, конечно, настоящее спасение. Однако большинство людей даже не подозревают, что допускают критическую ошибку, которая не только вредит здоровью, но и значительно снижает эффективность работы устройства.
РБК-Украина рассказывает о главной ошибке, которую совершают люди при использовании этого охлаждающего устройства.
Самая распространенная ошибка - установка слишком низкой температуры в помещении. Большинство пользователей в жару выставляют кондиционер на 18-20°C, стремясь к быстрому охлаждению. Но это слишком резкий контраст с температурой на улице, и он опасен.
Оптимальный температурный перепад между улицей и помещением не более 6-8°C. Если на улице +32, в комнате комфортно будет при +24-26°C.
Следует избегать прямого потока воздуха на человека. Размещайте кондиционер или лопасти так, чтобы воздух циркулировал по комнате, а не дул прямо в лицо.
Не забывайте о регулярной чистке фильтров, так как загрязненный воздух с пылью и бактериями вредит не меньше, чем жара.
Помните, что кондиционер - это не морозильная камера. Он должен создавать комфорт, а не вызывать болезни. Выбирая правильную температуру и режим, вы не только сохраните здоровье, но и уменьшите счета за электроэнергию.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Health, BBC Health, Wikipedia.