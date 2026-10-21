UCSC MRKTNG AWARDS 2026: как присоединиться к главному маркетинг-событию для ТРЦ и ритейлу

В Киеве 12 ноября состоится UCSC MRKTNG AWARDS 2026 – церемония награждения профессиональной премии Украинского Совета Торговых Центров, которая отмечает лучшие маркетинговые кейсы украинских ТРЦ. Продажа билетов уже открыта!

Что известно о событии и где купить билеты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

UCSC MRKTNG AWARDS производится во второй раз. Ее концепция базируется на европейской премии SOLAL AWARDS , а оценка кейсов происходит с участием независимого профессионального жюри. В его состав входят украинские и европейские эксперты в сфере маркетинга, ритейла и девелопмента.

Почему стоит посетить церемонию

Мероприятие объединит представителей ТРЦ, девелоперских компаний, ритейлеров и других компаний отрасли.

Церемония UCSC MRKTNG AWARDS 2026 – это также уникальная возможность для нетворкинга с топ-менеджерами ведущих девелоперских компаний, руководителями ТРЦ, представителями ритейла и маркетингового сообщества.

Как отмечает глава Украинского Совета Торговых Центров Максим Гаврюшин, UCSC MRKTNG AWARDS – это возможность увидеть, как меняется маркетинг торговых центров в Украине, какие решения выбирают команды и каких результатов им удается достигать.

"Для нас важно создавать пространство для профессиональной оценки кейсов, обмена опытом и знакомства с практиками коллег. Надеемся, что нынешняя церемония станет еще одной возможностью для специалистов рынка обсудить результаты своей работы и новые подходы к маркетингу ТРЦ", - добавил он.

Как будут выбирать победителя

В этом году на премию подали 38 кейсов от лучших ТРЦ со всей Украины. Премия призвана отметить проекты, демонстрирующие эффективные подходы к работе с аудиторией и развитию торговых центров.

Каждый кейс оценивается отдельно по пяти критериям: цели, реализация, инновационность, результаты и бюджет. При этом определяющим является не масштаб торгового центра или размер расходов на кампанию, а качество идеи, ее воплощение и достигнутые результаты. Такой подход позволяет оценивать проекты по общим критериям независимо от ресурсов, которые имели команды.

Где купить билеты на UCSC MRKTNG AWARDS 2026

Продажа билетов на церемонию продолжается. Стоимость участия составляет:

5 000 грн – для членов УРТЦ

– для членов УРТЦ 10 000 грн – для других игроков рынка.

UCSC MRKTNG AWARDS 2026 состоится 12 ноября в Киеве , место проведения, по соображениям безопасности, будет сообщено позже. Локация предполагает возможность безопасно продолжать мероприятие во время воздушной тревоги.

Приобрести билеты и ознакомиться с деталями премии можно на официальном сайте .