Головкін переважив Дерев'янченка напередодні бою за два чемпіонські титули

Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін пройшли процедуру зважування перед боєм за два чемпіонські титули - IBF і IBO. Про це повідомляється у Twitter промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Казахстанський боксер виявився важчим за українця. Вага Дерев'янченко склав 72,1 кг, в той час як Головкіна - 72,2 кг.

Також боксери провели фінальну дуель поглядів.

Поєдинок Дерев'янченко - Головкін за пояса IBF і IBO в середній вазі відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden.

На території України бій у прямій трансляції покаже телеканал Xsport. Орієнтовний час початку - в неділю, 6 жовтня, о 5:30 ранку за київським часом.

Раніше поясом IBF в середній вазі володів Сауль Альварес, але він був позбавлений титулу після невдалих переговорів про поєдинок проти українця.

Цікаво, що Дерев'янченко раніше вже мав провести бій з Головкіним, але тоді казахський боксер відмовився битися за нього з українцем і звільнив титул. Вакантний пояс Дерев'янченко розіграв з американцем Деніелом Джейкобс, але поступився в результаті підрахунку очок. Пізніше Джейкобс втратив пояс в бою з Альваресом.

Проте, українець в наступному бою переміг Джека Кулка і знову став офіційним претендентом на пояс.