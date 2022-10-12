Евросоюз направит миссию на границу Армении и Азербайджана

Евросоюз утвердил решение об отправке миссии по установлению фактов на границу Армении и Азербайджана на фоне конфликта между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, которое приводит ТАСС.