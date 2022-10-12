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Евросоюз направит миссию на границу Армении и Азербайджана

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Астана, Среда 12 октября 2022 17:25
Евросоюз направит миссию на границу Армении и Азербайджана Фото: Арарат Мирзоян, глава МИД Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз утвердил решение об отправке миссии по установлению фактов на границу Армении и Азербайджана на фоне конфликта между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, которое приводит ТАСС.

"По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля была встреча в Праге, там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад", - заявил глава дипломатического ведомства Армении.

При этом он отметил, что "у Евросоюза уже есть решение отправить такую миссию по расследованию фактов".

Напомним, ранее стало известно, что на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября вновь обострилась ситуация. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

Также мы писали, что Европейский союз направит "гражданскую миссию" в Армению. Ее задачей будет помочь в делимитации границы.

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