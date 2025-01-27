Размещение войск ЕС в Гренландии имеет смысл, - глава военного комитета Евросоюза

Заявления Трампа о Гренландии

Напомним, что с приближением второго президентского срока Дональд Трамп возобновил тему покупки Гренландии, о чем неоднократно стал заявлять, в том числе и после вступления в должность.

В частности, вчера американский президент выразил уверенность, что США получат контроль над Гренландией. По его словам, 57 тысяч жителей острова якобы этого хотят. Кроме того, недавно союзники Трампа подали законопроект о "покупке Гренландии".

Пару недель недель гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что Гренландия стремится укрепить связи США, хотя и на своих условиях. В частности, речь шла о сфере обороны и горнодобывающей промышленности.

Примерно в то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен поговорила с Трампом по телефону, ответив на него амбиции по острову. Она заявила, что Гренландия сама должна принять решение о независимости.

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